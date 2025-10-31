JR山手線が大正時代に環状運転となって11月1日で100年となることに関し、金子恭之国土交通相は31日の閣議後記者会見で「首都圏住民の生活や観光などの産業活動を支える重要な路線。今後も安全・安定輸送の確保、利便性向上に努めてほしい」と述べた。JR東日本が、山手線で2035年までの導入を目指している自動運転については「人手不足が課題となる中、持続可能な輸送の確保のため非常に重要だ。安全を前提に着実に進めてほしい