「なんだか最近、服を着ると上半身が重たく見える…」と感じていませんか？その原因は、背中や二の腕の筋肉が衰え、姿勢が崩れているせいかもしれません。そんな“重見え体型”をスッキリ見せたい人におすすめの簡単エクササイズが【フロントレイズ】。肩・背中・二の腕を同時に引き締める簡単エクササイズで、年齢とともに気になる上半身のもたつきを解消し、“華奢見えボディ”へ導きます。上半身が“重見え”する原因は「姿勢」