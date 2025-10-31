「優しい人と付き合いたい」と願う女性は少なくありませんが、理想通り“優しすぎる”彼と付き合ってみたら、なぜかモヤモヤ…。実は、優しさにも“度が過ぎる”タイプがあり、それが恋のバランスを崩してしまうこともあるんです。「なんでもいいよ」の裏にある“衝突回避心理”デートの行き先や食事を決めるとき、いつも「なんでもいいよ」と合わせてくれる彼。最初は気配り上手に見えても、ずっと続くと「本音が見えない」と感じ