体調不良により休養している男女ロックユニットGLIM SPANKYの松尾レミ（33）が31日までにX（旧ツイッター）を更新。医師から「まだ復帰は厳しい」と診断されたことを報告し、思いをつづった。同ユニット公式サイトでは「今月中旬より療養しております松尾レミに関しまして、持病の咳喘息の治療に時間を要しており、専門の医療機関により療養の継続が必要と診断されました」と報告。これにともない、11月1日に愛知県・ジブリパーク