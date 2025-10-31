中古車ディーラーに誘拐され、無差別暴行を受けた韓国の登録者100万人ユーチューバーのスタクさんが、命の危険にさらされる状況にまで陥っていたことが明らかになった。30日、JTBC『事件班長』では、スタクさんの誘拐および殺人未遂事件の一部始終が公開された。放送によると、スタクさんは今月26日午後10時40分ごろ、居住している仁川市のマンション地下駐車場で20代と30代の男2人に誘拐された。スタクさんの弁護人側が提供した写