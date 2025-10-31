´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ê¥µ¤¬¡ÖÇúÈ¯¥Ø¥¢¡×¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£30Æü¡¢¥ê¥µ¤Ï¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¸ø±é¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¥¿¥¤¸ì¤Ç´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥ê¥µ¤Ï¡Ö3Æü´Ö¡¢°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤º»ä¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤