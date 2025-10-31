李在明（イ・ジェミョン）大統領が30日、カナダのカーニー首相との会談で、8月のカナダ次期潜水艦入札事業で韓国企業が最終候補群に残った事実に言及しながら「カナダが迅速に戦力を確保して防衛産業力量を強化するのに韓国が積極的に寄与していくことを希望する」と述べた。大統領室のキム・ナムジュン報道官はこの日、両首脳間の非公開会談内容をこのように伝えながら「カーニー首相も『韓国の潜水艦技術と力量をよく知っている