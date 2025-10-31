兵役中の歌手兼俳優チャ・ウヌの近況がとらえられた。30日、オンラインコミュニティを通じてチャ・ウヌの目撃談が投稿された。これによると、チャ・ウヌは国防部勤務支援団所属として「2025慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議」行事に参加するため、慶州を訪れたという。映像には、軍服姿のチャ・ウヌが凛々しく会場に入場する様子が映っている。変わらぬ端正なビジュアルとすらりとしたスタイルで視線を集め