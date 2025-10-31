佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10月31日、ハロウィーンの天気をお伝えします。「天気図」 天気図では九州付近に前線を伴った低気圧が発生しています。この影響で広い範囲で雲が広がり、雨が降る時間もあるでしょう。 「雨雲の予想」 朝は雨が降っていないところも、次第に雨雲がかかります。午前中には降り出すところが多いでしょう。昼すぎにかけて断続的に雨が続きます。夕方にはやむところが多い予