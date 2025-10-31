アメリカのベッセント財務長官は30日、中国がアメリカ産の大豆を年間2500万トン購入することで合意したと明らかにしました。韓国で30日に行われたトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談で、両首脳は中国によるアメリカ産の大豆の購入を再開することで合意しています。ベッセント財務長官「今後3年間、中国は少なくとも年間2500万トン（アメリカ産大豆を）購入する予定だ」ベッセント財務長官は30日、FOXニュースのインタビュ