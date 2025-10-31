ペルーのフジモリ元大統領の長女ケイコ氏（AP＝共同）【ブラジリア共同】ペルーの故フジモリ元大統領の長女ケイコ氏（50）は30日、来年4月の大統領選に出馬すると表明した。2011、16、21年に続く4度目の挑戦で、父に続く日系父娘2代での大統領を目指す。過去3回の大統領選はいずれも決選投票で惜敗した。ケイコ氏は右派政党フエルサ・ポプラルの党首。10月上旬、父が生前に「大統領選の候補になることを望んでいる」と語ってい