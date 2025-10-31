栃木県内でも発生が相次いでいる警察官を装って金をだまし取る、いわゆる「ニセ警察詐欺」の被害を防ごうと、宇都宮市で３０日、自転車ロードレースチームの選手と警察などが注意を呼びかけました。 今回、栃木県警の一日生活安全部長に任命されたのは自転車ロードレースチーム・Ａｓｔｅｍｏ宇都宮ブリッツェンの谷順成選手です。 ＪＲ宇都宮駅東口の広場で開かれた「ニセ警察詐欺」の被害