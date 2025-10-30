とちぎテレビ 県内の１０月２０日から２６日までの一週間の感染症状況が報告され、インフルエンザの感染者数が前の週に比べて約３倍と大幅に増えています。 若年層が７割以上を占めていて、県は発生動向への注意と感染対策の徹底を呼びかけています。 ６週前に流行に入ったインフルエンザの報告数は前の週から１１７人と大幅に増え３倍近い１７８人でした。 定点当たりの人数は３．７９人と２週連続で流行の目安となる１