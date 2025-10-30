とちぎテレビ 北海道や東北を中心にクマが市街地に出没して人が襲われる事故が全国で相次ぐ中、今年、栃木県でも初めて住宅地で人が襲われ大けがをしました。この異常とも言える状況を県内のハンターはどのように見ているのでしょうか。 「ありえないような出来事が続いている。」こう話すのは、日光市の川俣地区で６０年以上ハンターとして活動する小松惠一さん８４歳です。これまでに幾度となくクマと対峙し