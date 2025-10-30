とちぎテレビ 子どもたちに食べ物を大切にする気持ちを育んでもらおうと、地元の生産者による出前講座が３０日、宇都宮市の小学校で行われました。 この出前講座は、農作物が食卓に届くまで生産者らがどのような作業を行っているのかを児童たちに学んでもらおうと、ＪＡうつのみやが開いたものです。宇都宮市にあるゆいの杜小学校の５年生およそ１４０人が参加し、講師を務めた梨農家の福田強さんとＪＡの職員がクイズを交