シャープは、スタンダードモデルのAndroidスマートフォン「AQUOS sense10」を発表した。発売日は11月13日。直販価格は、6GB＋128GBモデルが6万2700円、8GB＋256GBモデルが6万9300円。 オープンマーケット向けSIMフリーモデルのほか、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、J:COMが取り扱う。また、日本のほか台湾、インドネシア、シンガポールでも順次展開される。