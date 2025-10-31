JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、新幹線と宿がセットになった「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」でセールを11月1日から12月20日まで実施する。対象の約50施設の宿泊で利用できる、最大8,000円の割引クーポンを配布する。施設によりクーポンコード・割引額・利用条件が異なり、上限に達し次第配布を終了する。出発・宿泊期間は2026年1月6日から31日まで。また、毎月20日〜30日に配布している「びゅう月末スペシャル