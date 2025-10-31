アマゾンジャパンは、プライム会員向けサービス「Prime Video」で11月から配信開始する作品を発表した。 新たに配信される作品は、「チェンソーマン」「ルックバック」などで知られる藤本タツキが17歳から26歳までに手がけた短編作品8作をアニメ化した「藤本タツキ 17-26」や、田村由美氏の人気漫画を実写化したテレビドラマの劇場版で、名家の相続事件の顛末を描いた「ミステリと言う勿れ」、新型コロナウイ