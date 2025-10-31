阪神は31日、11月1日から高知県安芸市の安芸タイガース球場で行う秋季キャンプのメンバーを発表した。◆投手（13人）工藤、椎葉、今朝丸、門別、茨木、富田、木下、石黒、津田、小川、松原、伊藤稜、マルティネス◆捕手（2人）藤田、嶋村◆内野手（5人）戸井、佐野、山田、百崎、川崎◆外野手（5人）井上、井坪、福島、コンスエグラ、西純