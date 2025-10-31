5万2000円台の日経平均株価を示すモニター＝31日午前、東京・東新橋31日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。取引時間中の最高値を更新し、初めて5万2000円台に乗せた。米IT企業の好決算が追い風となり、平均株価への寄与度が高い半導体関連銘柄が買われた。米中貿易摩擦への不安後退も相場を押し上げた。前日終値比の上げ幅は一時1000円を超えた。午前終値は622円65銭高の5万1948円26銭。東証株価指