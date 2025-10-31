福井県は、杉本達治知事（63）が職員に不適切なメッセージを送ったとのセクハラ通報を踏まえた職員約6千人対象の調査について、回答期限を11月10日まで延長する方針を固めた。関係者が31日、明らかにした。30日が期限だった。