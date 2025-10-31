【ヤマヒロのぴかッと金曜日】「コラ〜ッ、待たんかい！」「おっちゃんらも一杯飲んでいったら？お金はもらうで！」稽古場にこだます威勢の良い大阪弁。松竹創業１３０年大阪松竹座さよなら公演『じゃりン子チエ』（１１月１５〜２５日）の上演が近づき、稽古場は日ごとに熱気を帯びている。チエ役は連続テレビ小説『ブギウギ』で主人公の少女時代を演じて話題になった澤井梨丘さん。テツ役は映画『パッチギ』をはじめ数々