秋田県内で相次ぐクマによる人への被害を受け、小泉防衛大臣は現地に自衛隊を派遣する方針を表明しました。小泉進次郎 防衛大臣「県からは、箱わなの運搬に伴う輸送支援などの依頼を受けており、自衛隊としてもこれを実施する方向で調整を進めています」秋田県に対する自衛隊派遣について小泉大臣は、派遣場所や支援内容を調整しているとした一方、「自衛隊がクマの駆除を担うことは困難」と話していて、自衛隊の現地での活動