クラスナホルカイ・ラースローさんの小説「北は山、南は湖、西は道、東は川」=2025年10月9日、東京都中央区、金居達朗撮影ノーベル文学賞に選ばれたハンガリーの作家クラスナホルカイ・ラースロー（ハンガリー語では名は姓・名の順に記す）は、一文がうねるように続く長文で知られ、複数の視点からみた時間軸に沿わない断片的記述など、ポストモダン的形式を特徴とし、多くの作品では貧困、抑圧、暴力、戦争など、人間をとりまく