阪神は３１日、１１月１日から高知・安芸市で行われる秋季キャンプの参加メンバーを発表した。投手はドラフト２位ルーキー・今朝丸ら１３名。野手は野手転向が発表された西純など１２名が参加する。以下は参加メンバー【投手】工藤、椎葉、今朝丸、門別、茨木、富田、木下、石黒、津田、小川、松原、伊藤稜、マルティネス【捕手】藤田、嶋村【内野手】戸井、佐野、山田、百粼、川粼【外野手】