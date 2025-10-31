◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都競馬場・芝１４００メートル）出走馬１２頭の枠順が１０月３１日、決定した。新潟２歳Ｓで３着だったフェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠２番に決まった。短期免許で今週からＪＲＡで騎乗するクリスチャン・デムーロ騎手と新コンビを組む。メイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）は、６枠７番からのス