ドジャース・大谷翔平投手は３０日（日本時間３１日）、敵地トロントで練習前で、フリー打撃を行った。ポストシーズンに入り３度目。大谷は衝撃の５連発を放つなど、快音を連発。レストランがある右翼席５階へ飛び込む、推定１５０メートルの超特大弾も放った。大谷は２８スイングで計１４発の本塁打ショー。外野を守っていたテオスカー・フェルナンデスら同僚、スタッフらが沸き、大興奮の様子だった。チームは２勝３敗で崖