学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）への２度目の不信任決議案が審議される市議会臨時会が、３１日午前１０時に開会した。出席議員の大半が同決議案に賛成する意向で、田久保市長が失職する公算が大きい。田久保市長は黒のスーツ姿で、深々と頭を下げて議場に入った。議長の選出や田久保市長の解散に伴って実施された市議選の費用６３００万円を含む一般会計補正予算の専決処分の承認などの議事