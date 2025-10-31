【慶州共同】日本や米国、中国など21カ国・地域でつくるアジア太平洋経済協力会議（APEC）の首脳会議が31日、韓国南東部の慶州で開幕した。トランプ米政権が関税を強化する中、保護主義への対抗や自由貿易の堅持を再確認する。