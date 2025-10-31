プロ野球・広島でプレーした吉田圭さんは、東京・人形町でお好み焼き、鉄板焼きの店「さぶろく」を経営している。投手兼外野手だった帝京高時代には甲子園でベスト４入りし、ドラフト２位で広島入り。投手から野手への転向を経て７年のプロ野球生活を送った。野球漬けだった高校時代から続く帝京魂でのつながり、店に集う仲間とは。◇◇落ち着いた雰囲気に包まれた店内の壁に２つのサインが並んでいる。向かって左側