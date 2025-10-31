北海道生まれのチョコレートブランド「ロイズ」から、今年も心温まるクリスマス限定スイーツが登場します。定番人気の「シュトーレン」や、かわいらしい「クリスマスクッキーズ」、香ばしい「焼きアーモンドのチョコレート」など、冬の味覚をたっぷり詰め込んだラインアップ♡贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりの華やかなコレクションをお見逃しなく。 ロイズ から届く、冬限定の