＜樋口久子 三菱電機レディス初日◇31日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの午前7時20分に第1ラウンドがスタート。選手たちが続々とティオフを迎えている。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？2021年大会覇者の渋野日向子は、今大会が自身として日本4連戦目の最後の舞台。午前9時43分に1番パー5からティオフし、3打目をピン60センチにつけるも、カップに蹴られ、2パットのパー。同