＜フォーティネット プレーヤーズ カップ2日目◇31日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会主催の国内男子ツアー新規大会は第2ラウンドが進行している。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼16位で迎えた選手会副会長の石川遼が、午前9時30分に1番からティオフ。2オン2パットのパーで滑り出した。同組の?川泰果、出利葉太一郎もともにパーでスタートした。2戦連続優勝を狙う片岡尚之はイーブンパー・