金庫盗の闇バイトに失敗した１９歳を恐喝して、金を奪い取ろうとしたとして、男５人が逮捕されていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。恐喝未遂などの疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の坂上龍聖容疑者（２０）ら１９歳から２５歳の男５人です。警察によりますと、坂上容疑者らは今年６月、車の修理代名目で、１９歳の男性に対し、「修理代３００万円のところ１００万円で許したるわ」「お金を払えないと、カ