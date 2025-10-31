2025年のMLBワールドシリーズも佳境に入っています。対戦成績2勝2敗で迎えたこの日、第5戦に勝利したブルージェイズは世界一へ王手をかけました。ブルージェイズはワールドシリーズを制覇すれば、1992年と1993年に連覇を飾って以来32年ぶり3度目となります。一方、昨季ワールドシリーズを制覇したドジャースは、第2戦で山本由伸投手が完投勝利を挙げ、第3戦では延長18回の死闘を制し、ここまで2勝を挙げています。ブルージェイズに