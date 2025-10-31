ニューストップ > 国内ニュース > 離婚後の共同親権、来年4月に導入 子どもの利益確保、夫婦で養育 離婚 家族 時事ニュース 共同通信 離婚後の共同親権、来年4月に導入 子どもの利益確保、夫婦で養育 2025年10月31日 10時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 離婚後共同親権を導入する改正民法 政府は、施行日を2026年4月1日とする政令を閣議決定した 夫婦が別れた後も双方が養育に携われる道を開く 記事を読む おすすめ記事 「小中学校と幼稚園、保育園襲撃する」「76個の爆弾設置した」三島市、裾野市、長泉町、函南町に爆破予告 不審物確認されず=静岡 2025年10月28日 14時57分 阪急西宮北口駅のトイレで男子高校生の尿をすくって飲み… 「ありがとう」と言って立ち去ったか 介護士の男（57）を逮捕 逮捕容疑は建造物侵入 2025年10月30日 16時5分 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 【スーパー戦隊、放送終了へ】幹部が明かした「自転車操業」と「ライダーとの温度差」新たなフェーズ見据えるも叶わず 2025年10月30日 20時2分