東証プライム上場の物流大手「鴻池運輸」が大阪国税局の税務調査を受け、2023年3月期までの3年間に計約3億円の所得隠しを指摘されたことが31日、関係者への取材で分かった。重加算税を含む約1億円を追徴課税したとみられる。