天皇賞（秋）の攻略POINT 【宝塚記念組】前走の上位人気馬に注目！休養を経ての巻き返しが叶う 宝塚記念１着馬は［１・１・１・１］。 求められる適性が違うせいか、連勝は23年のイクイノックスだけ。 とはいえ、唯一の着外も18年５着のミッキーロケットだけなので信頼できる軸馬ではある。 一方で６～９着馬が［２・０・０・１］と巻き返しに成功している点にも注目したい。 一番重要なのがその宝塚記念での人