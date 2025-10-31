Xrostella VR1実機 10月31日、シャープは新しいVR用ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を発表した。 ブランド名は「Xrostella」。VR用HMDは同ブランド最初の製品であり、「Xrostella VR1」の名称となる。 製品は11月下旬より、個人向けとしてはGREEN FUNDINGでクラウドファンディングの形で販売申し込みがスタートする。 申し込み時期などによって価格は変わるが、専用コントローラーとセッ