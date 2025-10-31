カシオ計算機株式会社から、通常サイズの約10分の1となる指輪サイズの「G-SHOCK nano」が11月8日に発売されます。G-SHOCK nanoは、2024年12月に発売されたリングウオッチ「CRW-001」に続く指輪サイズの時計となります。開発に携わった同社時計事業部 商品企画部 第一企画室の小島一泰さんに詳しい話を伺いました。ーーG-SHOCK nanoの開発経緯は？小島：G-SHOCK nanoを開発した背景には、いくつかの理由があります。まず、リングウ