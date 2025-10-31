テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３１日、米大リーグ「ワールドシリーズ」で２勝３敗となったドジャースが３０日（日本時間・３１日）に敵地トロントのロジャースセンターでの全体練習を生中継した。中継では大谷翔平投手が外野でキャッチボール。さらにスタッフと話し合う姿を生放送した。その後、大谷はベンチに引き上げたが、直後に３１日（同１１月１日）の敵地での第６戦で先発する見