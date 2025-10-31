ドジャースのＤ・ロバーツ監督が３０日（日本時間３１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦を翌日に控え、本拠地のロサンゼルスから敵地・トロント（カナダ）に移動して公式会見に出席した。１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うチームだが、試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史的死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制してから２連敗。前日２９日（同３０日）の第５戦では新オーダーを組むも１―６の