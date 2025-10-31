３０日朝、三種町のカントリーエレベーターで作業をしていた男性が約３０ｍ下の地面に落下し亡くなりました。 警察によりますと、３０日午前８時１５分ごろ三種町鹿渡のＪＡ秋田やまもとのカントリーエレベーターの中で、籾すりの準備作業をしていた井川町に住む小野孝一さん（５６）が、約３０ｍ下の地面まで転落しました。 小野さんは意識のない状態で能代市内の病院に搬送されましたが、