ＪＲＡは１０月３１日、水沼元輝騎手＝美浦・加藤和宏騎手＝と、舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝、長浜鴻緒騎手＝美浦・根本康広騎手＝が負傷のため１１月１日、２日の東京競馬で乗り替わると発表した。水沼、舟山騎手は１０月３０日に行われた「ＹＪＳトライアルラウンド浦和第１戦」で落馬負傷。その後のレースでも乗り替わっていた。水沼騎手は１日に１鞍、舟山騎手は１日に３鞍と２日に１鞍、長浜騎手は１日に４鞍と