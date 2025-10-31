今年６月に劇場公開されたサバイバルホラー『28年後…』の続編『28年後… 白骨の神殿』が１月16日（金）に日米同時公開。日本版ポスターと予告編が解禁された。ポスターは、レイフ・ファインズ演じるドクター・ケルソンが天を仰ぐ異様な姿とともに「恐怖こそが、新たな信仰。」というキャッチコピーが綴られている。人を凶暴化させるウイルスがロンドンに流出してから28年前。ウイルスを免れた孤島ホーリーアイランドで生まれ育っ