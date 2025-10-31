「SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンクVS阪神」は30日に第5戦がABCテレビ（後6・03）で中継され、平均世帯視聴率が22・0％（ビデオリサーチ調べ、関西地区）だったことが31日、分かった。最高世帯視聴率は29.1％。午後9時43分、10回裏2アウトの場面で阪神の森下が打席に立った場面だった。兵庫・甲子園球場で行われた同試合で、延長11回の末、阪神はソフトバンクに2―3で敗れて4連敗で対戦成績は1勝4敗となり2023年以来、2