イギリス王室は、チャールズ国王の弟・アンドリュー氏の「王子」の称号などをはく奪すると発表しました。現在住んでいる邸宅からも退去することになります。イギリス王室は30日、チャールズ国王が弟のアンドリュー氏の「王子」の称号や勲章などをはく奪する手続きを始めたと発表しました。アンドリュー氏の名称は「アンドリュー・マウントバッテン・ウィンザー」となるとしています。また、ロンドン郊外のウィンザー城の敷地内にあ