イギリス王室は、チャールズ国王が弟のアンドルー王子の称号や肩書きを剥奪する手続きを始めたと発表しました。現地メディアはエプスタイン事件に関わる性的虐待疑惑を報じていますが、アンドルー王子は一貫して否認しています。イギリス王室は30日、アンドルー王子のヨーク公爵位などの称号と王族としての呼称、ならびに叙勲を正式に剥奪する手続きを開始したと発表しました。また、アンドルー王子が長年居住してきたウィンザー城