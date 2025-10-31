オリオンビール株式会社の村野一社長兼CEO＝沖縄県豊見城市の同社（筆者撮影）【画像を見る】「俺たちのビール」として愛され続けるオリオン沖縄を代表するビールメーカー・オリオンビール株式会社が、9月25日に東京証券取引所プライム市場に上場した。沖縄の製造業としては初の上場となる。2019年1月に、野村キャピタル・パートナーズと米投資ファンドのカーライル・グループによる、将来的な上場が前提の株式公開買い付けに合意