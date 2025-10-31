日立製作所がマドを開けて急伸。フシ目の５０００円を上抜けて上場来高値を連日で更新している。同社は３０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しを２０００億円上回る１０兆３０００億円（前期比５．３％増）、最終利益予想は４００億円上回る７５００億円（同２１．８％増）に見直しており、評価された。送電網